شكرا لقرائتكم خبر عن ألبانيا .. الشرطة تكشف عن شبكة عسكرية إيرانية تخطط لإغتيال معارضين والان مع التفاصيل
أعلنت الشرطة الألبانية، اليوم الأربعاء، الكشف عن شبكة شبه عسكرية إيرانية، يعتقد أنها خططت لهجمات في ألبانيا ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، التي تعمل على إسقاط نظام رجال الدين المتشددين في طهران.
ونقلت قناة ”سيما آزادي“ الإيرانية المعارضة التي تبث من أوروبا، في نشرة إخبارية لها، أن ”الشبكة شبه العسكرية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يقوده الجنرال قاسم سليماني”، مضيفة أن ”الخلية الإرهابية نشطة وكانت تنوي استهداف أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة في ألبانيا“.
وبحسب القناة، فإن الشرطة الألبانية ”أحبطت هجومًا آخر مخططًا له على المجموعة في ألبانيا من قبل عملاء الحكومة الإيرانية في مارس الماضي“، من دون أن يوضح عدد عناصر الشبكة وجنسياتهم.
وهناك معسكر لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العاصمة تيرانا، حيث جرى نقل أغلب عناصرهم من العراق منذ 2014، ويتراوح عددهم نحو 2500 عنصر، وتتزعم هذه المنظمة الناشطة الإيرانية مريم رجوي.
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