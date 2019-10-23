عبد المهدي و سفیر بعثة الاتحاد الاوربي يبحثان الحراك الذي يشهده العراق

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، وسفیر بعثة الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هارت، الحراك الذي يشهده البلاد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل سفیر بعثة الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هارت"، مبينا انه "تم بحث تطوير العلاقات بين العراق ودول الإتحاد الاوربي وتبادل المصالح وتوسيع التعاون في المجالات كافة وفي مقدمتها التعاون الإقتصادي".
واكد انه "تم مناقشة جهود الحكومة لدعم الأمن والإستقرار وتطوير الاقتصاد العراقي وإستمرار التعاون ضد الإرهاب، الى جانب الحراك الذي يشهده العراق والإصلاحات الحكومية إستجابة لمطالب المتظاهرين، اضافة الى بحث الوضع الإقلیمي والتطورات شمالي سوریا والتأثیر الأمني المحتمل على العراق".
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