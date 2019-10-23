الانيق يحقق تعادلاً دراميتيكياً أمام نفط الجنوب في اولى مبارياته بالموسم

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2019-10-23 | 18:07
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حقق فريق الطلبة، تعادلاً دراماتيكياً بنتيجة 4-4 امام ضيفه نفط الجنوب في اولى مبارياته بالدوري الكروي لموسم 2019/ 2020 والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.
الشوط الثاني، شهد استفاقة مبكرة للانيق، حيث سجل صفاء جبار هدف التعديل في الدقيقة 54، ليعود نفط الجنوب ويتقدم مجدداً عن طريق اللاعب حيدر جلاوي في الدقيقة 57، لكن الانيق لم يستسلم وعاد ليسجل هدفاً ثالثاً عن طريق صفاء جبار مرة اخرى في الدقيقة 61 ورابعاً عن طريق علي الشيخ في الدقيقة 87.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن المباراة تتجه لفوز الطلبة، كان نفط الجنوب يستجمع قواه مجدداً حتى نال مبتغاه بتسجيله هدف التعديل عن طريق باسم علي في الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 4-4.
التعادل منح الطلبة نقطة واحدة، هي الاولى له هذا الموسم وضعته في المركز الـ18، فيما اصبح رصيد نفط الجنوب 5 نقاط في المركز السابع.
وتعد هذه المباراة هي الاولى للانيق هذا الموسم، بعدما نجح في انهاء مشكلة الديون والشكاوى المقدمة ضده من قبل لاعبين سابقي في الفريق.
وفي مباراة اخى اجريت في وقت سابق اليوم، تعادل الحدود امام النجف 0-0.
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