ناشط بارز يتحدث عن تظاهرات الجمعة المقبلة ويؤكد اضافة مطلب جديد لها

اكد ناشط بارز في بغداد، الاربعاء، ان التحضيرات لتظاهرات الجمعة المقبلة واسعة، فيما اشار الى اضافة مطلب جديد لمطالب المتظاهرين.

وقال الناشط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "التحضيرات لتظاهرات الجمعة المقبلة والتي تصادف يوم الـ25 من تشرين الاول الحالي، واسعة"، مبينا ان "الشعارات ستكون موحدة".

واضاف ان "المطالب ستضاف إليها محاكمة قتلة المتظاهرين"، لافتا الى ان "التظاهرات المقبلة لن تتوقف حتى بعد ورود معلومات عن وجود مساعٍ لتظاهرات أو تحشيدات لافشال تظاهراتنا".

Advertisements

فيما قال الأكاديمي والناشط علي الازيرجاوي، إنه "سيشارك في تظاهرات يوم الجمعة"، مؤكداً أن "التهم الجاهزة ضد المتظاهرين لن تخيفه".

وتابع ان "المطالبات ستركز على إقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة مدنية مؤقتة، وتغيير قانون الانتخابات، وإجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات".

يذكر ان الحكومة العراقية اعلنت يوم امس الثلاثاء، عن التقرير النهائي الخاص بالتحقيق في التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات العراقية بينها بغداد مطلع تشرين الاول الحالي، مبينا ان حصيلة الضحايا الذين سقطوا من المدنيين والقوات الامنية بلغت 157 شهيدا 5494 جريحا، فيما اشار الى ان هذه الحصائية شملت محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى.