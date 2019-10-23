تهيئة الآف الأراضي السكنية لتوزيعها على المواطنين في محافظتين.. وثائق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذا للبرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وتوجيه مباشر من قبل وزير المالية فؤاد حسين قامت دائرة عقارات الدولة فرع النجف بأعمال تهيئة وافراز قطع أراضي بعدد ٤٥٠ قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع للعوائل المشمولة بمبادرة السكن ضمن مقاطعة ٤ جزيرة النجف الشمالي وجزء من القطعة المرقمة ١٠٢٩٢٤ مقاطعة ٤ جزيرة النجف الشمالي وبمساحة تقدر ٦٠٠٠ دونم والتي تقدر بحدود ٣٦٠٠٠الف قطعة أرض سكنية وجزء من القطعة المرقمة ١٠٢٩٢٤ بمقاطعة ٤ جزيرة النجف الشمالي وبمساحة ٨٠٠ دونم وتقدر بحدود ٤٠٠٠ الف وحدة سكنية".وأضافت الوزارة، أن "دائرة عقارات الدولة فرع فرع بابل قامت ايضا بأعمال تهيئة وافراز قطع أراضي بعدد ١٣٦٠ قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع للعوائل المشمولة بمبادرة السكن من إفرازات القطعة المرقمة ٢/٣م٣ هور الشوك وكذلك نقل ملكية مساحة قدرها ٧٣١ دونم في القطعتين المرقمتين ٦٣ /٣٨ و ٦٣ م٣٠ جودزية الواقعة في قضاء القاسم وذلك لغرض افرازها كقطع وتوزيعها".

وأشارت الوزارة الى أنه "قد تم تخصيص مايقارب ٥٠٠٠ الف قطعة ارض في محافظة بابل".

وفي ادناه نسخة من الوثائق: