ترامب يؤكد هروب بعض مقاتلي 'داعش' من سوريا

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، هروب بعض مقاتلي "داعش" من سوريا، فيما اشار الى ان قوة اميركية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية بسوريا.
وقال ترامب في كلمة له "سنعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار شمال سوريا"، مشيرا الى ان "على سوريا وتركيا العمل لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش على الأراضي مجددا".
واضاف ان "بعض مقاتلي داعش هربوا ولكن تم اعتقال معظمهم"، مشيرا الى ان "قوة اميركية صغيرة ستبقى في الحقول النفطية بسوريا".
وتابع ان "امريكا سترفع العقوبات عن تركيا إلا إذا حدث شيء لا يسرني"، لافتا الى ان " الإدارة السابقة للولايات المتحدة فوتت فرصة تحقيق رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، عن السلطة".
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