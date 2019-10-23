اتهام تركي بـ"الإرهاب".. والدليل متابعة معارض عبر "تويتر"

اعتبرت محكمة في إسطنبول أن متابعة إينيس كانتر، لاعب كرة السلة التركي وأبرز منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر موقع "تويتر" وقراءة الأخبار المتعلقة به، بمثابة دليل على الانتماء لمنظمة إرهابية.

وحصل موقع "نورديك مونيتور" السويدي على وثيقة تفيد بأن مراد جوشلو، المسؤول السابق في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، تابع لاعب السلة عبر "تويتر" وقرأ قصتين إخباريتين عنه عبر حاسوبه المحمول.

ويصف نظام رجب طيب أردوغان كانتر بـ"الإرهابي" رغم انعدام وجود الأدلة على ذلك لدى القضاء التركي.

وأوضح الموقع السويدي أنه تم إلقاء القبض على جوشلو في 24 أغسطس/آب 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن أصبح واضحًا خلال عمليات الاستجواب التي أجرتها الشرطة والادعاء أن السبب الحقيقي وراء سجنه يعود لعام 2013، عندما طال تحقيق كسب غير مشروع أردوغان وأفرادا بعائلته ووزراء وشخصيات بارزة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ تضمنت الاتهامات حينها قبول رشاوى من الإيراني رضا ضراب، في مخطط كان يديره بنك خلق التركي لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

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وبعد كشف أنشطة البنك المشتبه فيها، تم توجيه اتهام إلى جوشلو بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بالتعاون مع موظفي إنفاذ القانون المشاركين في تحقيق الكسب غير المشروع، الذين تم سجن كثير منهم باتهامات محاولة الإطاحة بالحكومة.

لكن أوضحت الوثيقة أن المدعين العامين الأتراك لم يكونوا قادرين على إيجاد أي شيء غير قانوني متعلق بجوشلو، لذلك واصلوا محاكمته بحجج واهية واختراع تهم جديدة لا أساس لها في القانون.

وأشار "نورديك موينتور" إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2019 وجهت محكمة تركية طلبا إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" بإصدار إشعار أحمر بحق كانتر حول مزاعم تتعلق بعضويته في منظمة إرهابية؛ بسبب صلاته بالداعية التركي فتح الله غولن.

وفي 2017، ألغت تركيا جواز سفر كانتر، وأعلنته هاربا بسبب دعمه لغولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز.

مؤخرًا، وصف كانتر لاعب بوسطن سلتيكس الأمريكي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"هتلر القرن الحالي"، بسبب العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمالي سوريا.

وقال اللاعب التركي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن أردوغان لا يحترم حقوق الإنسان، لأنه لا يطبق الديمقراطية والحرية في تركيا، إنه رجل سيئ للغاية، ويشبه هتلر كثيرا".