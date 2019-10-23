ترامب يهدد أردوغان بعقوبات حال المراوغة في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن تركيا أبلغته بوقف إطلاق النار شمالي سوريا بشكل دائم، مؤكدا أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها مع أنقرة تسير بشكل جيد.



وحذر ترامب، خلال مؤتمر صحفي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المراوغة وعدم الوفاء بالتزامات تركيا بشأن تنظيم داعش وسجنائه، موضحا أنه سيتم تشديد العقوبات على أنقرة إذا لم تفِ بالتزاماتها في شمال شرقي سوريا.

وأكد ترامب أنه تمت هزيمه تنظيم داعش بالكامل خلال العامين الماضيين، كما قدم الشكر إلى قوات سوريا الديمقراطية على تضحياتهم خلال مواجهه التنظيم الإرهابي.

ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية إلى استعادة أسرى داعش المسجونين شمالي سوريا لمحاكمتهم في بلدانهم، وتابع ترامب قائلًا: "قائد قوات سوريا الديمقراطية أكد لي أن سجناء داعش تحت السيطرة، وأنه تم اعتقال عدد من الفارين منهم".

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وأوضح ترامب أنه سيبقي على عدد صغير من القوات الأمريكية في سوريا لتأمين حقول النفط.





وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاق تضمن وقف العملية العسكرية بالكامل؛ للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.

وأوضح بنس أن الاتفاق مع تركيا سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد، وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلا (32 كم) في سوريا".