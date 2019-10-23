برلمانيون أوروبيون يطالبون بالتصدي لأنشطة إيران الإرهابية

استضاف البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مؤتمرا بحضور شخصيات وبرلمانيين، لتسليط الضوء على جرائم النظام الإيراني وسبل التصدي لها على المستوى الأوروبي.



وأكد خوان لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، أن الوقت قد حان من أجل تحقيق تغيير في طهران وصولا إلى مستقبل أفضل للإيرانيين.

وأوضح لوبيز أن الانتهاكات لا تزال مستمرة لحقوق الإنسان في إيران، كمحنة السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

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كما بحث المؤتمر الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني وإرهابه في الخارج، وتهريب الأسلحة والتدخل في المنطقة، خاصة أن الشعوب في جميع أنحاء المنطقة من العراق إلى لبنان يعبرون عن احتجاجاتهم على تدخل إيران في بلادهم.

وفي السياق ذاته، حذر يان زهراديل عضو تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروبا، من البعض "ليسوا على استعداد للتعرف على التهديد الحقيقي الناجم عن إيران".

وأضاف عضو تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروبا: إذا سمحنا لإيران بالهيمنة في المنطقة سيشكل ذلك خطرا على الاتحاد الأوروبي.

وشهدت المنطقة حراكا شعبيا ورسميا مكثفا خلال الشهر الجاري ولا يزال متواصلا، تنديدا بسياسات وممارسات إيران العدوانية وبحثا عن سبل لردعها.