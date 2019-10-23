مبعوث أمريكي: فرار 100 سجين داعشي إثر الهجوم التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا جيمس جيفري، الأربعاء، أن الهجوم التركي على شمال سوريا أدى إلى هروب الكثير من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال جيفري، في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي كريس كونز، حول سجناء داعش الهاربين، إننا "نستطيع القول إن العدد الآن يزيد على 100. لا نعرف أين هم".

وأضاف أن "عددا من عتاة تنظيم داعش الذين تم تحريرهم أقول عشرات (منهم) في هذه المرحلة".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن نحو 500 من المحسوبين على داعش تمكنوا من الهروب من السجون إثر الهجوم التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدواناً وانتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني من ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر الهجوم التركي على الشمال السوري عن فرار 785 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى، بحسب مصادر كردية.