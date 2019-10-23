عقد بـ 480 مليون دولار.. ويخوت وفلل وسيارات .. تحقيقات سويسرية سرية حول فساد ناصر الخليفي والطريقة التي حصلت بها قطر على تنظيم كأس العالم

الموجز

«يخوت وفلل».. بهذه الكلمات بدأت الصحافة الغربية الحديث عن الطريقة التي حصلت بها قطر على تنظيم كأس العالم سيتوقف، ونشرت صحيفة ميديا بارت الفرنسية تحقيقا طويلا مفصلا عن رشوة قطر أحد كبار مسؤولي الفيفا السابقين، وهو جيروم فالكي، الذي كان الرجل الثاني في الفيفا.

وثائق

تقول الوثائق إنه قام بتأسيس شركة مخفية سجل فيها شراء يخت تصل قيمته إلى 2.8 مليون دولار، وطوله 32 مترا، وأعاد تسميته بـ"أورنيلا" تيمنًا باسم زوجته، كما تم تجديده بمبلغ 15 مليون يورو.

تسلسل زمني للأحداث

كذلك نشرت الصحيفة تسلسلا زمنيا ومعلومات عن يخوت وفلل وساعات فاخرة ورحلات بالطائرات الخاصة، وتساءلت هل يعقل أن هذا التسلسل كله كان مُصادفةً؟

الفساد الخاص بسويسر

وكشفت وثائق سرية في القضية التي أدت إلى ملاحقته قضائيا بتهمة "الفساد الخاص" في سويسرا، كيف نظم ناصر الخليفي تمويل فيلا فاخرة يسكنها الرجل الثاني سابقا بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفي الوقت نفسه قام بتوقيع عقد نقل تلفزيوني سخي مع الاتحاد الدولي في وقتٍ كان فيه منح تنظيم كأس العالم لقطر مهدَّدًا.

سيارات الفاروميو

في سردينيا، في الثالث عشر من أكتوبر 2017 انطلقت سيارات "الفا روميو" القوية الرمادية التابعة لوحدة الجرائم المالية على الطريق المؤدي إلى ارزاشينا، بالقرب من بورتو سيرفو أو كما تسمى: سانت-تروبيه الإيطالية. وداهم عناصر الشرطة فيلا فاخرة مساحتها 438 مترا مربعا وتطل على أحد أكثر شواطئ البحر المتوسط جاذبية وقاموا بتفتيشها. كان جيروم فالكي، نائب رئيس الفيفا السابق، هو مستأجر الفيلا السعيد.

شرطة مكافحة الفساد

فيما قامت عناصر الشرطة الفرنسية التابعة لمكتب مكافحة الفساد بتفتيش مبنى بولون-بيلانكور الذي يضم مقر إدارة نادي باريس سان جيرمان وقناة BeIN Sports ومكتب رئيسهما النافذ ناصر الخليفي، وهو وزير بلا حقيبة ورجل ينفذ ما تريده قطر على صعيد الرياضة.

عقد بــ 480 مليون دولار

مر عامان منذ أن وجّه الادعاء الفيدرالي السويسري تهمة "الفساد الخاص" إلى ناصر الخليفي وجيروم فالكي. وتشتبه الوزارة العامة للكونفدرالية "الجهاز المعني بالتحقيق والاتهام في سويسرا – المترجم"، في أن يكون ناصر الخليفي رئيس BeIN Sports قد قام بتمويل فيلا الأمين العام السابق بالاتحاد الدولي إذ إنه مرتبط بعقد آخر وقّعه الاثنان في نفس الوقت، وهو عقد شراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم من قِبل BeIN مقابل 480 مليون دولار.

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وثائق سرية تم تحليلها من قبل (ميديا بارت) وشركائها في شبكة التعاون الأوروبية الاستقصائية (EIC)، والتي تكشف كواليس هذه القضية المحرجة للغاية بالنسبة إلى ناصر الخليفي، الذي سبق وأن وُجهت إليه اتهامات فساد في فرنسا فيما يخص قضية بطولة العالم لألعاب القوى، حيث تُظهر وثيقة سويسرية أن مالك قنوات BeIN هو من قدّم الفيلا في البداية إلى فالكي، واشتراها ناصر الخليفي في النهاية بواسطة شركة مسجلة في قطر، ثم أعاد بيعها إلى أحد أصدقائه الذي قام بتأجيرها على الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بشروط غير اعتيادية.

صلة وثيقة بتنظيم كأس العالم

يكشف التحقيق أيضا وجود صلة محتملة بتنظيم كأس العالم 2022 في قطر، والذي يخضع إلى التحقيق القضائي بتهمة الفساد في فرنسا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية. حيث يهتم المحققون الفرنسيون بعقد اقترحه ناصر الخليفي على الفيفا قبل التصويت في الثاني من ديسمبر 2010م، وعدت قنوات BeIN بشراء حقوق النقل التلفزيوني لبطولة العالم مقابل 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 100 مليون دولار في حال فازت قطر بتنظيم نسخة 2022.

هل تحافظ عليه؟

تشير وثائق صادرة عن تسريبات كرة القدم (Football Leaks) إلى أن تمديد هذا العقد، الموقع عام 2014م في نفس الوقت الذي تم فيه تأجير الفيلا، من المحتمل أن يكون نظير قبول الفيفا بتنظيم كأس العالم في قطر خلال فصل الشتاء. ويُظهر تحقيقنا على كل حال أن الدوحة كانت كريمة مع الاتحاد الدولي وأمينه العام جيروم فالكي، في الوقت الذي كان فيه تنظيم كأس العالم في قطر مهددًا.

بدوره، رفض محامي ناصر الخليفي، السويسري غريغوار مانجات، الرد على الأسئلة، وفضل التحدث إلى صحيفة لوموند، كذلك اكتفى المحامي مانجات بالإشارة إلى أن موكله: "أنكر بشدة ارتكابه أدنى مخالفة للقانون"، واستطرد بأنه: "يستنكر ما سمَّاه التلاعب الإعلامي المستمر والمندرج على نحو يثير الشك تحت خطاب سياسي تسبب في نشوء توترات موجهة ضد قطر وضد شخصه"، بحسب تعبيره.

وأضاف قائلًا: "فيما يتعلق بموضوع الدعوى، سيكتفي السيد الخليفي ببساطة بالقول مرة أخرى إنه لا يملك الفيلا، ولم يكن يوما مالكا لها".

وصرح المحامي باتريك هونزيكر عن موكله فالكي: "أنه ينكر رسميا أنه تلقى أي منافع غير مستحقة، وأشار إلى أنه لم يكن المفاوض ولا صانع القرار فيما يخص العقود مع BeIN، وأنه لم يؤثر أبدا على اتخاذ القرارات بطريقة قد تتعارض مع واجباته، بحسب قوله.

120 ألف يورو شهريا

بدأ كل شيء في صيف 2013، وبعد مرور 6 سنوات على تواجد جيروم فالكي في الفيفا، الذي أصبح غنيا حيث كان يتقاضى 120 ألف يورو شهريا، ومكافأة قدرها 15 مليون يورو. خصوصا بعد أن تذوق الصحافي السابق في قناة (Canal +) طعم الرفاهية، حيث كان يميل إلى الإفراط في السفر على متن يخت خاص على حساب الاتحاد، وهي إحدى الحالات التي أدت إلى إيقافه في عام 2015م، ومن ثم تم حظره لعشرة أعوام حيث اتهم من قبل الادعاء الفيدرالي السويسري.

يخت أورنيلا تيمنا بزوجته

وأشارت تسريبات أوراق بنما (Panama Papers)، إلى أن جيروم فالكي أنشأ في يوليو/تموز 2013 شركة خارجية سرية تسمى "Umbelina" في جزر فيرجن البريطانية، من أجل شراء يخت تصل قيمته إلى 2.8 مليون دولار، وطوله 32 مترا، وأعاد تسميته بـ"أورنيلا" تيمنا باسم زوجته، وتم تجديده بمبلغ 15 مليون يورو.

فيما أضاف محاميه إلى أن شركة Umbelina ليس لها أي حساب بنكي، وتم إنشاؤها "للحفاظ على علم جزر فيرجن البريطانية التي كان فيها اليخت".