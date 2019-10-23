الرجاء يخوض مباراة بني ملال محروما من إثنين من أبرز لاعبيه

سيخوض فريق الرجاء البيضاوي، غدا الخميس، أول مباراة له في البطولة الاحترافية، أمام رجاء بني ملال، محروما من خدمات اثنين من أبرز عناصره الأساسية، الأمر يتعلق بكل من العميد بدر بانون، والمهاجم حميد أحداد.
وسيغيب بانون عن هذه المباراة، بسبب عقوبة الإيقاف في حقه، التي فرضتها عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب واقعة مباراة نهضة الزمامرة، في كأس العرش، بينما من المرجح أن يغيب أحداد، بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب المحلي الأخيرة.
ويبحث الرجاء البيضاوي، عن تحقيق انطلاقة صحيحة، في منافسات البطولة الاحترافية، وهي المهمة لتي لن تكون سهلة أمام فريق ملالي اعتاد على التألق في المباريات الكبيرة.
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