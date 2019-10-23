تقرير: المغرب يحتل الرتبة الثانية بين أكبر مصدري اليقطين في العالم

حل المغرب في المرتبة الثالثة عالميا من حيث قيمة صادراته من اليقطين (القرع)، خلال سنة 2018.

وجاء ذلك بحسب تقرير أنجزه مكتب دراسات أمريكي، أكد أن قيمة صادرات المغرب من اليقطين بلغت 64 مليون دولار، وراء كل من المكسيك ب483 مليون دولغر، وإسبانيا ب403 مليون دولار، حيث يشكل مجموع إنتاج البلدان الثلاثة حوالي 64 بالمائة من الصادرات العالمية.

أما من حيث الحجم، فيؤكد التقرير أن صادرات المغرب من اليقطين بلغت خلال العام الماضي 51 ألف طن، ليتم ترتيبها السادسة، وراء كل من المكسيك بـ508 ألف طن، وإسبانيا بـ352 ألف طن، ونيوزيلندا بـ81 ألف طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بـ67 ألف طن لكل منهما.

التقرير أكد أن المكسيك وإسبانيا وحدهما يستأثران بـ55 بالمائة من الصادرات العالمية خلال سنة 2018، التي يصل مجموعها إلى نصف مليون طن.