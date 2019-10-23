خمسيني يغتصب 20 طفلة في البيضاء.. يستعين بتلميذة لاستدراجهن -التفاصيل

اهتزت منطقة الحي الحسني في الدارالبيضاء على وقع جرائم اغتصاب بشعة من طرف وحش بشري، استغل جنسيا عشرات الفتيات القاصرات، ينتمين إلى أحياء مختلفة مثل ليساسفة 2، وليساسفة 3، فضلا عن منطقة العليا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم استغل جنسيا فتيات صغيرات، يدرسن في مؤسسات تعليمية مختلفة، عبر إدراجهن، واغتصابهن، في منطقة خالية من السكان، سواء ضواحي ليساسفة2، أو نواحي قنطرة في الطريق المؤدية إلى مدينة الجديدة.

وفي سياق متصل، أفادت فاطمة الزهراء الضو، رئيسة جمعية “وسيط المجتمع المدني”، في حديثها مع “اليوم 24″، اليوم الأربعاء، أن” التلميذات الصغيرات تعرضن لاستغلال جنسي بشع من طرف خمسيني، اعتاد على اصطحاب ضحاياه إلى منطقة خلاء، لاستغلالهن جنسيا بشكل دائم، وكان يهددهن في حالة كشفن الأمر لأسرهن”.

وأوضحت فاطمة الزهراء الضو، أن “المتهم كان يستعين بتلميذة قاصر لاستدراج ضحاياه بسهولة، ومن دون إثارة الشكوك “.

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ويقدر عدد الضحايا بـ 20 ضحية؛ فبحسب فاطمة الزهراء الضو، فإن 14 ضحية استمع إلى أقوالهن من طرف الشرطة، وقد حضرت أسرهن في الجلسة الأولى من المحاكمة، إلا أن 6 ضحايا أخريات تم استماع إليهن من طرف الشرطة، لكنهن رفضن الحضور أمام المحكمة.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن أسر الضحايا تعيش على وقع صدمة نفسية خطيرة؛ إذ إن بعض الأزواج يهددون زوجاتهم بالطلاق، بينما هددت أم إحدى الفتيات القاصرات بالانتحار.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، يوم الجمعة الماضي، بعد أن سقط في فخ نصبته له بعض أمهات الضحايا.