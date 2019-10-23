أوشن روبرت يعرض استراتيجيته على رأس الإدارة التقنية في ندوة صحافية

يعقد غدا الخميس، الويلزي أوشن واين روبرت، المدير التقني الوطني، بمقر الجامعة الملكية لكرة القدم، ندوة صحافية بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.
وأعلنت جامعة اللعبة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، أن ندوة روبرت ستكون مخصصة لتقديم برنامج واستراتيجية عمل الإدارة التقنية في السنوات القادمة.
وكانت الجامعة، تعاقدت مع الإطار الويلزي غشت الماضي، ليخلف ناصر لارغيت على رأس الإدارة التقنية الوطنية، بعدما وضع المكتب المديري لجنة لاختيار المدير التقني الوطني الجديد.
وأشارت جامعة كرة القدم، فور تعاقدها مع واين روبرت أن مدة العقد تمتد لخمس سنوات، بدءا من شتنبر الماضي، يتولى خلالها المدير التقني السابق لمنتخب ويلز، الإشراف على الإدارة التقنية الوطنية.
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