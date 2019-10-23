الناصيري يجالس أشامي في اجتماع لحسم مستقبله مع الوداد

يعقد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، يوم الجمعة القادم، اجتماعا مغلقا مع يوسف أشامي، مساعد مدرب الفريق الأحمر، وذلك من أجل إنهاء الخلاف الحصل بين الرجلين، والتوصل إلى اتفاق يبقي الرجل في منصبه مساعدا أولا للمدرب.

وعلم “اليو24” من مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن الناصيري، يرغب في إقناع أشامي بالاستمرار في الفريق، وذلك بزيادة راتبه في العقد الجديد، الذي اقترحه عليه.

وأكد المصدر ذاته، أن أشامي، رفض العرض الأول الذي قدم له من طرف رئيس الوداد، والمتمثل في راتب شهري يقدر بـ4 ملايين سنتيم، مطالبا بالرفع منه.

رغبة الناصيريى الحفاظ على أشامي، راجع بالأساس، إلى تشبت لاعبي الفريق الأحمر به، والذين أجمعو على ضرورة بقاءه مساعدا أولا، نظرا لعلاقته القوية مع جل اللاعبين.

جدير ذكره، أن أشامي سبق له وأن ابدى رفضه مرافقة الفريق لمدينة وجدة، من أجل خوض المباراة التي ستجمع الوداد بالمولودية، اليوم الأربعاء، برسم منافسلت البطولة الاحترافية.