البشير وكين فخور بابنته.. صنفت أفضل طالبة في جامعة إنجليزية

حققت فيروز وكين، ابنة الفنان البشير وكين، أخيرا، جائزة أحسن طالبة في جامعة سوفولك في إنجلترا، وهو ما جعل والدها يشعر بالفخر، ويشارك ذلك مع متتبعيه.

وشارك البشير وكين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورته رفقة زوجته، وابنتهما فيروز في حفل تخرجها، مفتخرا بتتويجها بلقب أفضل طالبة في فوجها.

وعلق البشير وكين، وقال: “ابنتي فيروز، إنها قمة السعادة وأنت تتوجين، وتحرزين على جائزة أحسن طالبة في جامعة “سوفولك” الإنجليزية منذ ولوجك لها إلى حين تخرجك، إنه شرف عظيم لكل مغاربة العالم. أعانك الله استاذتي في مسارك الدراسي القادم”.

ويستعد الفنان البشير وكين لحضور تكريمه، يوم الجمعة، فاتح نونبر المقبل، في مدينة خريبكة ضمن فعاليات مهرجانها الثقافي الجهوي.