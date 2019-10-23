"هواوي" تبدأ بيع هاتف ذكي قابل للطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الأربعاء، هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي، للمستهلكين الصينيين، بعد تأجيل صدوره مرتين هذا العام.

وكثفت الشركة التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة.

وأرجأت الشركة إطلاق هاتف "ميت إكس" الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا "الجيل الخامس" مرتين هذا العام، إذ تعرضت "هواوي"، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في أيار/ مايو في إطار الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين منذ العام الماضي.

Advertisements

وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات "هواوي" من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق هامة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27 بالمئة في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر الذي جرى فرضه في أيار/ مايو.

وقال متحدث باسم "هواوي" إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لـ"جالاكسي فولد" الذي تنتجه "سامسونغ" وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسميا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفا و999 يوان (2403 دولارات).

وقالت الشركة إن خطتها لإطلاقه عالميا لا تزال قيد الاستعراض.