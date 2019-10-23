ترامب يصف الاتفاق الروسي التركي لإخراج الأكراد من الشمال السوري بـ"النجاح الكبير"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سورية وتركيا، ووصفه بـ"النجاح الكبير".
وقال ترامب، في تغريدة عبر توتير، إنه "نجاح كبير على الحدود التركية السورية.. تم إنشاء منطقة آمنة".
ولفت الرئيس الأميركي إلىأن "وقف إطلاق النار صمد والعمليات القتالية قد انتهت"، وأضاف أن "الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا".
ونوّه ترامب بأن "أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم، وهو ما كان الشاغل الرئيسي للمجتمع الدولي خلال عملية نبع العملية العسكرية التركية".
كما أعلن ترامب أنه "سيدلي ببيان من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة القادمة".
وواجه ترامب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ سحب القوات الأميركية من شمال سورية، ما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه أمس، الثلاثاء، في منتجع سوتشي الروسي، تسهّل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.
كما تحتفظ تركيا بمنطقة أخرى في شمال شرق سوريو، ينتشر فيها جيشها بين بلدتي رأس العين وتل أبيض وطولها 120 كيلومترا سيطرت عليها خلال هجومها الذي أطلقته في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
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