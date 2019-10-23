شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الإمارات تقدم مساعدات غذائية جديدة لمديرية التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية جديدة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ضمن برنامجها المتواصل لإغاثة غير القادرين على إمتداد الساحل الغربي اليمني.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، شملت المساعدات سلالا غذائية استفاد منها أكثر من ألف أسرة موزعة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا و التي تحظى كغيرها من مناطق الساحل الغربي بإهتمام دولة الإمارات خاصة بقطاعي التعليم و الصحة إلى جانب المساعدات الغذائية بهدف تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وتطبيع حياتهم.

وعبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني بوجه عام في إطار مسيرة الخير والعطاء بتوجيهات القيادة الرشيدة.