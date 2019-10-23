شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. لقاء نسوي يناقش مشروع الحماية القانونية للأطفال والان مع التفاصيل

ناقش لقاء عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، نظمه اتحاد نساء اليمن بدعم من منظمة اليونيسيف، مشروع الحماية القانونية للأطفال الضحايا والجانحين للمحافظات. واستعرض اللقاء الذي ضم رئيسة اتحاد نساء اليمن بعدن فاطمة مريسي و 55 مشاركا ومشاركة من فروع اتحاد نساء اليمن ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، الأفكار والملاحظات المقدمة من الفرق المشاركة بالمشروع بمحافظات عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة. Advertisements كما تضمن اللقاء جلسات تدريبية حول مفاهيم إدارة الحالة للأطفال المستضعفين والخدمات والإستجابات المتعددة لتلك الشريحة المستضعفة. وأكدت رئيسة دائرة التدريب والمشاريع بالمكتب التنفيذي لإتحاد نساء اليمن وفاء أحمد علي، أهمية اللقاء في ترتيب وصياغة الأفكار المقدمة من الفرق المشاركة بالمحافظات والتي ستحدد من خلالها الأهداف والخدمات التي سيقدمها المشروع. من جانبه قال مدير الحماية في مكتب اليونيسيف بعدن مجيب سلطان، إن المشروع يقدم الحماية والدعم النفسي والإيواء للأطفال الذين يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي والتشرد.

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