مليون دولار لكل منتخب يُشارك في 'خليجي 24'

بطولة كأس الخليج 24، ستقام في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 24 تشرين لاثاني ولغاية 6 كانون الاول المقبلين بمشاركة خمسة منتخبات وهي: قطر، العراق، الكويت، عُمان، اليمن.

وقال الامين العام للجنة كاس الخليج لكرة القدم، جاسم الرميحي، إن "كل منتخب يشارك في كأس الخليج 24، حيث سيتحصل كل منتخب على مبلغ مليون دولار نظير مشاركته، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مليون دولار والمركز الاول على مليوني دولار".



وفي تعليقه على مراسم القرعة، قال الرميحي، "يسعدنا الإعلان عن مشاركة خمسة منتخبات في نسخة هذا العام من بطولة كأس الخليج العربي. تدخل هذه المنتخبات البطولة – ومن ضمنها بطل آسيا – حاملة في جعبتها 18 لقباً وبدورنا، نتطلع للترحيب بآلاف الجماهير من مختلف أنحاء المنطقة في إطار مواصلة قطر استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™".

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها قطر كأس الخليج الذي ينظمه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.



وسبق للعنابيّ أن توَّج باللقب مرتين على أرضه في عامي 1992 و2004 ومرة ثالثة عام 2014 حين احتضنت الرياض البطولة.