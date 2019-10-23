وصول باخرة عراقية الى لوس انجلوس

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الاربعاء ، عن وصول الباخرة العراقية الحدباء الى ميناء لوس انجلِس لأعلان خط بحري عراقي جديد (البصرة-لوس انجلس).
وقال لعيبي ان "الباخرة الحدباء وصلت الى موانئ لوس انجلِس وهي اكبر مدن ولاية كاليفورنيا وتقع جنوب غربي ساحل المحيط الهادي"، مبينا ان "الباخرة نجحت في جميع اختبارات السلامة البحرية الدولية التي تطبقها موانئ الولايات المتحدة الامريكية".
واكد ان "الحدباء ابحرت لمدة (50) يوم مروراً بموانئ كندا وقامت بتفريغ حمولتها بموانئ لوس انجلِس"، مشيرا الى ان "بواخر النقل البحري العراقي عازمة على الوصول لجميع موانئ العالم وافتتاح المزيد من الخطوط الملاحية البحرية".
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