حكم عراقي يدخل تأريخ دوري ابطال آسيا

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2019-10-23 | 16:58
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دخل الحكم العراقي علي صباح، تأريخ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم من اوسع ابوابه بعدما اناط اليه الاتحاد مهمة قيادة اهم واحدة من اهم المباريات في مسابقات القارة.
واناط الاسيوي، مهمة قيادة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني، الى الحكم الدولي العراقي علي صباح وبكادر عراقي يضم حيدر عبد الحسن مساعد، امير داود مساعد، واثق مدلل حكم رابع، الحكم الاضافي الاول مهند قاسم، بالاضافة الحكم الاضافي الثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عُمان.
وبعد هذه الاناطة، اصبح علي صباح اول حكم عراقي يقود مباراة نهاي دوري أبطال آسيا، ليدخل التأريخ الاسيوي من اوسع ابوابه.
وبعد هذه الاناطة، اصبح علي صباح اول حكم عراقي يقود مباراة نهاي دوري أبطال آسيا، ليدخل التأريخ الاسيوي من اوسع ابوابه.
مباراة الذهاب ستقام على استاد جامعة الملك سعود في السعودية في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل.
المحرر: محمد خليل
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