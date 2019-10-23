مجلس وزراء كردستان يناقش أوضاع العراق وسوريا ويهيء تفاصيل 100 يوم عمل

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني"، مبينا أن "الاجتماع ناقش الوضع في كردستان سوريا وشمال شرق سوريا".وأضافت، أن "مجلس الوزراء ناقش مراجعة الهيكل الإداري والمالي في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة في إطار الوضع الراهن، وذلك ضمن مأسسة وتقليل النفقات استناداً الى برنامج عمل الحكومة".

ونقل البيان عن بارزاني قوله، إن "استقرار الأوضاع في العراق من مصلحة العراقيين جميعاً بما في ذلك إقليم كوردستان"، معرباً عن أمله بـ أن "تُحل المشاكل استناداً الى الدستور حيث تأمل حكومة إقليم كردستان رداً ايجابياً لمقترحاتها المقدمة الى الحكومة الاتحادية".



واوضحت، أن "تقرير أول 100 يوم على عمل التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان سيُعلن في غضون الأيام المقبلة، ليتضمن تفصيلاً عن المشاريع المنجزة وتلك التي لم تنجز مع بيان الأسباب"، مشريا الى أن "الحكومة هي حكومة المواطنين ويجب أن تكون في خدمتهم، ومن حقهم معرفة طبيعة عملها".

وأضاف بارزاني، "نحن مع المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين في العراق، ونرفض كل اشكال العنف من أي طرف كان، كما ندعم الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية، ونحث المواطنين على عرض مطالبهم بصورة سلمية، ونأمل من مؤسسات الحكومة الاتحادية العمل بمسؤولية فيما يخص المطالب".