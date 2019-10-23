ناقش مجلس وزراء اقليم كردستان، الاربعاء، أوضاع العراق وسوريا، فيما أعلن المجلسي عن تهيئة تفاصيل 100 يوم عمل.
وأضافت، أن "مجلس الوزراء ناقش مراجعة الهيكل الإداري والمالي في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة في إطار الوضع الراهن، وذلك ضمن مأسسة وتقليل النفقات استناداً الى برنامج عمل الحكومة".
ونقل البيان عن بارزاني قوله، إن "استقرار الأوضاع في العراق من مصلحة العراقيين جميعاً بما في ذلك إقليم كوردستان"، معرباً عن أمله بـ أن "تُحل المشاكل استناداً الى الدستور حيث تأمل حكومة إقليم كردستان رداً ايجابياً لمقترحاتها المقدمة الى الحكومة الاتحادية".
واوضحت، أن "تقرير أول 100 يوم على عمل التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان سيُعلن في غضون الأيام المقبلة، ليتضمن تفصيلاً عن المشاريع المنجزة وتلك التي لم تنجز مع بيان الأسباب"، مشريا الى أن "الحكومة هي حكومة المواطنين ويجب أن تكون في خدمتهم، ومن حقهم معرفة طبيعة عملها".
وأضاف بارزاني، "نحن مع المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين في العراق، ونرفض كل اشكال العنف من أي طرف كان، كما ندعم الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية، ونحث المواطنين على عرض مطالبهم بصورة سلمية، ونأمل من مؤسسات الحكومة الاتحادية العمل بمسؤولية فيما يخص المطالب".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزراء كردستان يناقش أوضاع العراق وسوريا ويهيء تفاصيل 100 يوم عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.