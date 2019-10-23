الداخلية تعلن العثور على صاروخ كاتيوشا في حي الفرات

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن العثور على صاروخ كاتيوشا في حي الفرات في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات مركز شرطة البياع التابع لشرطة بغداد عثرت على صاروخ نوع كانيوشا غير منفلق في منطقة حي التراث ضمن العاصمة بغداد".

واضاف انه "تم رفعه من قبل خبير المتفجرات في وزارة الداخلية/صقر بغداد دون اية اضرار بشرية او مادية تذكر".