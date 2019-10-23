افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اخرون بحادث على السريع الدولي في بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث انقلاب عجلة على طريق السريع في بابل بالقرب من جسر ١٥ ادى الى مصرع سائق العجلة واصابة اخرين بجروح".
واضاف ان "سائق العجلة من سكنة محافظة النجف"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص واصابة اخرين بحادث على السريع الدولي في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.