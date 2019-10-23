مصرع شخص واصابة اخرين بحادث على السريع الدولي في بابل

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اخرون بحادث على السريع الدولي في بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث انقلاب عجلة على طريق السريع في بابل بالقرب من جسر ١٥ ادى الى مصرع سائق العجلة واصابة اخرين بجروح".

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واضاف ان "سائق العجلة من سكنة محافظة النجف"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.