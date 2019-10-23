أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم أمن واستقرار لبنان

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط علي دعم أمن واستقرار لبنان، وأيضاً الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: "نتمنى للبنان وشعبه كل الخير".

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، في بيان أن الأمين العام شدد على استقرار لبنان وحفظ السلم الأهلي، مضيفا أن الجامعة تقف دائما على استعداد لدعم أية جهود ترمي إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشكلات المزمنة التي تواجهها بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في تحقيق التنمية والرفاهية.

Advertisements

ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.

وأشعل القرار، الذي سحبه مجلس الوزراء اللبناني لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

واستمر توافد المتظاهرين على الميادين والساحات في البلاد الرغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين الماضي، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المتظاهرين، مشددا على ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون العديد من الطرق الرئيسية.