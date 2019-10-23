آبي أحمد وبوتين يبحثان تعزيز العلاقات الإثيوبية الروسية

جانب من لقاء الرئيس الروسي مع رئيس وزراء إثيوبيا

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش أعمال منتدى روسيا - أفريقيا في منتجع سوتشي.



واستعرض آبي أحمد، خلال اللقاء، مجمل الإصلاحات التي يجريها في بلاده، وقال إنه يسعى لجعل إثيوبيا من الدول الخمس الرائدة اقتصاديا في أفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة.

من جانبه، أثنى الرئيس الروسي على جهود إثيوبيا في تحقيق الاستقرار والسلام بمنطقة "الايجاد" شرقي أفريقيا، وقال إن حكومة بلاده ستعمل مع أديس أبابا في عدد من القضايات الدولية عبر هيئات متعددة بالأمم المتحدة.

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وعقب المباحثات شهد الجانبان توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مختلف القطاعات، بموجبها ستدعم الحكومة الروسية إثيوبيا في مجال استخدام الطاقة النووية سلميا.



ومن المقرر أن يبحث آبي أحمد مع كبار المسؤولين في روسيا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك لجذب رجال الأعمال الروس إلى إثيوبيا.



يذكر أن المنتدى الأفريقي الروسي تشارك فيه هيئات ومؤسسات إقليمية ودولية، ويعد الأول من نوعه في تاريخ علاقة روسيا بأفريقيا.



وسيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي عددا من رؤوساء دول أفريقيا على هامش المنتدى الذي سيعقد لمدة يومين في مدينة "سوتشي" الروسية.

