روسيا تأمل في انسحاب الأكراد "دون إراقة دماء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بأهمية انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق القريبة من الحدود السورية - التركية دون إراقة دماء.

وفي وقت سابق، توجهت القوات الروسية إلى الحدود مع تركيا لضمان انسحاب قوات سوريا الديمقراطية، غداة التوصل الى اتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن العمليات التركية الأخيرة في شمالي سوريا.

ويقضي الاتفاق بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.

وبدأت القوات التركية هجوماً عسكرياً، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.