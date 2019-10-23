فيديو.. ميليسي لاعب الوحدة الإماراتي يتحدث عن هبوط مستوى الفريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف نيكولاس ميليسي، لاعب الوحدة الإماراتي، بهبوط مستوى فريقه في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الفريق عليه البدء في تحليل الأخطاء التي وقع بها من أجل تصحيحها.

ويحل الوحدة ضيفاً على فريق عجمان، الخميس المقبل، بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، في الظهور الأول للمدرب الجديد مانويل خيمينز.

وعن تراجع الأداء والنتائج قال ميليسي: "هذا أمر يحدث في كرة القدم لأكبر أندية العالم، وهذه هي طبيعة اللعبة، لكن لا يزال الوقت لدينا لتغيير الوقت الحالي بالعودة للعب بأسلوبنا".

فريق الوحدة يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط فقط جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق انتصاراً وحيداً وتلقى 3 هزائم.

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وأضاف ميليسي: "كانت لدينا مباريات سيئة بالفعل، لكن كانت هناك مباريات أخرى لم يحالفنا الحظ بها".

وواصل لاعب الوحدة: "الأهم في الأمر هو ما يقوله المدرب، رغم الاعتراف بوجود لاعبين مؤثرين ومهمين دائماً".

وعن الوضع الحالي قال ميليسي: "الوضع الحالي سيئ بالنسبة لي كلاعب، أو المدرب، أو بقية اللاعبين".

وأنهى ميليسي تصريحاته قائلاً: "المهم في الوقت الحالي هو أن نلعب كوحدة واحدة لتحسين الصورة السلبية وتحقيق النتائج المأمولة".