غرق طفل وفقد رجل بعد تصادم قارب مهاجرين وزورق لخفر السواحل اليونانية في بحر إيجة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة تعبيرية

غرق طفل عمره عامان وبقي رجل في عداد المفقودين بعد أن تصادم قارب مهاجرين مع زورق لخفر السواحل اليونانية في بحر إيجة فجر اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة الإذاعة اليونانية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليونانية عن نيكوس لانجاديانوس المتحدث باسم خفر السواحل أنه تم إنقاذ 32 شخصا من المياه. وأصيب ستة من المهاجرين في التصادم ونقلوا إلى المستشفى. وبعد تلقي العلاج، تم نقلهم إلى مركز لتسجيل المهاجرين في جزيرة كوس.

وألقى خفر السواحل باللوم في الحادث على قارب المهاجرين، قائلا إنه كان بلا علامات ويصعب رؤيته في الظلام قبل الشروق.

وبدأ المئات من المهاجرين رحلات خطيرة من تركيا إلى جزر بحر إيجة اليونانية كل يوم تقريبا في الأشهر الأخيرة، بهدف الوصول إلى الدول الأوروبية الثرية. وغرق ما لا يقل عن 233 شخصا أثناء محاولة الهجرة على مدى العامين السابقين.

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وتسارعت وتيرة الوافدين إلى بحر إيجه منذ نيسان/ أبريل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، حيث بلغ عدد الوافدين 42010 أشخاص من أول كانون ثان/يناير حتى 20 تشرين أول/أكتوبر، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي عام 2018، كان عدد الوافدين 32494 شخصا وفي عام 2017 كان العدد 29718 شخصا.

واكتظت المراكز التي خصصت للنظر في طلبات اللجوء في جزر ليسبوس وتشيوس وساموس وكوس وليروس حتى من قبل زيادة حركات وفود اللاجئين هذا العام. وبدأت الحكومة اليونانية نقل طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي.