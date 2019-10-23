انت الان تتابع ترامب يتحدث عن "نجاح كبير" على الحدود التركية السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حدث من تطورات بشأن العملية العسكرية التركية في شمال سورية بأنه "نجاح كبير".

وكتب ترامب، على موقع تويتر، :"نجاح كبير حدث على الحدود بين تركيا وسورية. تم إقامة منطقة آمنة! وصمد وقف إطلاق النار، وانتهت الأعمال القتالية".

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وأضاف :"الأكراد في أمان، وقد عملوا معنا بصورة جيدة جدا. وتم تأمين معتقلي داعش".

وأشار إلى أنه يعتزم إلقاء بيان في الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) من البيت الأبيض.