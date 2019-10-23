نائب إيراني يكشف عن فضيحة فساد جديدة في قطاع المنح الدراسية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

إيران

الخليج 365

كشف النائب الإيراني البارز، محمود صادقي عن فضيحة فساد جديدة في أورقة نظام طهران تتعلق بالمنح الدراسية .



وقال صادقي لموقع البرلمان، أن 98 من أبناء المسؤولين الإيرانيين الكبار أخذوا منحاً دراسية غير قانونية .. مشدداً على ضرورة أن تتم محاسبة هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية غير قانونية من قبل المسؤولين القضائيين .

كما أكد أن أسماء هؤلاء الـ98 من أبناء السياسيين والمسؤولين المؤثرين الذين حصلوا على تلك المنح من خلال أساليب "فاسدة" للدراسة في الخارج تم إرسالها إلى القضاء.

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وتقتصر مسألة المنح الدراسية للدراسة في الخارج على الطلاب المتفوقين، لكن المسؤولين المتنفذين في الحكومة والنظام في إيران يستخدمون نفوذهم لشمول أبنائهم بتلك المنح حتى لو كانوا لا يمتلكون مؤهلاتها، بحسب تقرير لموقع العربية.نت .

وتعود الفضيحة إلى حقبة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، عندما تم الكشف عن حصول العديد من كبار المسؤولين على منح دراسية لأبنائهم أو أقاربهم.

ومن الأمثلة البارزة التي سبق ذكرها في وسائل الإعلام المحلية، ابنة كامران دانشجو، وزير التعليم في حكومة أحمدي نجاد.

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أسماء أكثر من 20 عضواً في البرلمان، كان أحدهم رئيس لجنة التعليم في البرلمان، الذي تلقى أبناؤه منحاً دراسية.

يشار إلى أن العديد من أبناء وأقارب قادة ومسؤولي نظام طهران يدرسون في جامعات الولايات المتحدة منذ سنوات على الرغم من العداء العلني لهم.