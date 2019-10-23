مصر .. معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا يعلن عن حاجته لأعضاء هيئة تدريس

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا

الخليج 365

أعلن معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، عن حاجته لأعضاء هيئة تدريس (أستاذ - أستاذ مساعد – مدرس ــ ومعاوينهم "مدرس مساعد ـ معيد")، وذلك فى تخصصات نظم المعلومات الإدارية (تكنولوجيا تعليم)، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بقانون الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية.



وأوضح المعهد أن تقديم الأوراق يتم خلال 15 يوما لمكتب الاستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المعهد أو من خلال موقع المعهد على شبكة الإنترنت. E-mail :[email protected] العنوان طريق سقارة السياحى - شبرامنت تليفون 19203.

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