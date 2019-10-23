الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
سعى الجيش اللبناني لطمأنة المحتجين، اليوم الأربعاء، بعد ما شهدته الساعات الماضية مناوشات عند محاولة قوات من الجيش فتح طرقات يقطعها محتجون. وأوضح الجيش اللبناني، على حسابه على تويتر، أن محاولات فتح الطرق هدفها "تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبية، ومواد غذائيّة، ومحروقات، وغيرها". وأكد، أن "الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم ب،حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين، واستغلالكم للقيام بأعمال شغب". وطمأن البيان المحتجين بالقول: "جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة، وهم بين أهلهم".
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