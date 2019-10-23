قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتونس

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أدى اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية في البرلمان. وأدى سعيد اليمين في حضور نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وممثلي الأحزاب، والمنظمات الوطنية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس، وشخصيات سياسية. ويتسلم سعيد، وهو رجل قانون دستوري مستقل، في وقت لاحق اليوم مهامه رئيساً جديداً لتونس في مراسم التسليم مع الرئيس المؤقت محمد الناصر، بقصر قرطاج الرئاسي. وفاز سعيد فاز بالمنصب بعد حصوله على أكثر من 72% من أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، متغلباً على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.

