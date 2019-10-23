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الحلف الأطلسي لا حلاً في سوريا لا يشمل الأطراف الفاعلة على الأرض

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بأنه تواصل مع وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور حول مقترحها لإنشاء منطقة آمنة لحماية دولية في شمال سوريا، إلا أنه شدد على ضرورة أن يشمل الحل كل الأطراف الفاعلة "على الأرض". وقال ستولتنبرغ في بروكسل: "أرحب بأن يقدم حلفاء الناتو مقترحات عن كيفية المضي قدماً، وكيفية التوصل إلى حل سياسي. وبالطبع فإن الحل السياسي يتعين أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة على الأرض". وأضاف "لا يمكن أن يكون لديك حل سياسي يتضمن فقط بعض اللاعبين.. أي حل سياسي يمكن أن تكون له أشكال وصيغ مختلفة، إلا أنه ينبغي أن يشمل اللاعبين الموجودين على الأرض". وقال: "سيتم تناول هذا الأمر، وبحثه خلال اجتماعنا، وأتوقع من كرامب كارنباور.. أن تشارك أفكارها مع الحلفاء الآخرين".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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