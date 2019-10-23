العراق: مقتل 3 مدنيين وإصابة رابع في انفجار

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 أفادت مصادر عراقية في قيادة شرطة كركوك اليوم الأربعاء بمقتل 3مدنيين، وإصابة رابع بعد انفجار عبوة ناسفة في إحدى القرى غربي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد. وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة زرعها عناصر بتنظيم داعش على الطريق إلى قرية سراي الفضل في ناحية الرياض، استهدفت سيارة كانت تقلهم ما أدى الى مقتل 3 مدنيين، وإصابة رابع بجروح.





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