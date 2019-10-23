الدفاع الروسية: 15 مركزاً للجيش السوري على حدود تركيا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية ستقيم 15 مركزا على الحدود مع تركيا. وأضافت الوكالة، أن إقامة المراكز الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا أمس الثلاثاء، ويقضي بانتشار القوات السورية، والروسية في شمال شرق سوريا لإخلاء منطقة الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وأسلحتهم.





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