شكرا لقرائتكم جيفري: فرار أكثر من 100 محتجز من "داعش" في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول أميركي بارز، الأربعاء، أن أكثر من 100 محتجز من عناصر تنظيم "داعش" فروا في سوريا عقب الفوضى التي تسبب بها الهجوم التركي في شمال البلاد.
وقال جيمس جيفري، مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "نستطيع أن نقول إن العدد الآن يزيد على 100. لا نعرف أين هم".
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