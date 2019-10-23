شكرا لقرائتكم ترمب: نجاح كبير في شمال سوريا والأكراد آمنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيلقي بياناً بشأن الصراع في سوريا، الأربعاء، واصفاً إقامة منطقة آمنة بأنها "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر: "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت. الأكراد آمنون وعملوا معنا بشكل جيد. وتم تأمين أسرى داعش المسجونين".

كذلك لفت إلى أنه سيدلي بتصريحاته في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض.

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وأطلقت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

كما علّقت أنقرة هذه العملية الأسبوع الماضي إثر اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب الأكراد إلى مسافة 30 كلم بعيداً عن الحدود التركية وعلى امتداد 120 كلم، أي بين بلدتي تل أبيض ورأس العين.

والثلاثاء، توصل أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق تسهل موسكو بموجبه انسحاب المقاتلين الأكراد من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.