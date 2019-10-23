المتحدث باسم الحكومة الايرانية: الجهود مبذولة لتحسين العلاقات مع دول المنطقة

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان "الجهود مبذولة لتحسين العلاقات مع دول المنطقة"، مرحبا بـ"العلاقات الثنائية التي تهدف للحفاظ على امن المنطقة"، مشيراً إلى "الافراج عن قسم من مصادر ايرانية من العملة الصعبة في الامارات"، قائلا "لا توجد معلومات لدي حول هذا الموضوع الا ان العمل لتحسين العلاقات بين دول المنطقة جار في الوقت الحاضر".
ولفت إلى انه "بمعزل عن قضيتين طرحتهما السعودية حول ايران ولا علاقة للسعودية بهما اساسا وليست هي معنية بهما لتبدي وجهات النظر حولهما، فاننا نرحب بالتصريحات حول ارساء العلاقات الثنائية وقد جرى تبادل رسائل حول العلاقات الثنائية والحفاظ على امن المنطقة".
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