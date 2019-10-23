كشف الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن ان "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أكد له أن مقاتلي ​وحدات حماية الشعب الكردية​ لن يُسمح لهم بالبقاء في ​سوريا​ على الحدود مع ​تركيا​ تحت عباءة النظام".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية لن تبقى تحت عباءة النظام على الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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