ألكسندر نوفاك: لم نتلق مقترحات رسمية لتعديل اتفاقية "أوبك+"

لفت وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ إلى ان "​روسيا​ لم تتلق حاليا أي مقترحات رسمية بشأن تعديل مستوى إنتاج ​النفط​ بموجب اتفاقية "أوبك"، مشيراً إلى "إننا نسير وفق الاتفاقية الموقعة ب​فيينا​ في 2 تموز الماضي لتمديد الاتفاقية لمدة 9 أشهر، نهاية الربع الأول من 2020".

وشدد على "إننا نواصل مراقبة الوضع في السوق"، مشيراً إلى انه "في حالة وجود بعض التعديلات اللازمة، يكون ذلك ممكنا دائما، ولكن في نفس الوقت، بطبيعة الحال، تكون أسباب ذلك ضرورية".