تركيا تناقش مع روسيا شراء مزيد من أنظمة أس-400









اسماء السيد - موسكو: تجري تركيا محادثات مع روسيا لشراء مزيد من أنظمة الصواريخ اس-400، بحسب ما أفادت شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من قيام انقرة بذلك.

وصرح الكسندر ميخييف رئيس شركة "روزبورونكسبورت" الحكومية للأسلحة لوكالة انترفاكس للأنباء أن البلدين يناقشان تمويل صفقة الشراء و"موعد التسليم".

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ولم يكشف مزيدا من التفاصيل عن المحادثات الجارية.

وفي يوليو، تسلمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول دفعة من أنظمة اس-400 الصاروخية الدفاعية، في خطوة تسببت بتوتر بينها وبين الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، طردت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات اف-35، بحجة أن روسيا ستتمكن من الاطلاع على المعرفة التقنية الحساسة لهذه الطائرات في حال تم تشغيلها جنبا إلى جنب مع بطاريات اس-400.