سجن خمسة قتلة محترفين استأجر كل منهم الآخر لتنفيذ عملية اغتيال في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © Nanning Intermediate People's Court أدانت المحكمة في ناننينغ جميع الرجال الستة، القتلة المحترفين الخمسة وتان

أصدرت محكمة صينية حكما يقضي بسجن مجموعة من القتلة المحترفين بعد محاولتهم المتكررة التعاقد من الباطن مع بعضهم بعضا لتنفيذ جريمة قتل رجل أعمال في مقطاعة قوانغتشي في الصين.

وكان رجل الأعمال تان يو هوي قد استأجر قاتلا محترفا "للتخلص" من منافسه، وي مو ، مقابل دفع 282 ألف دولار، وفقا لجلسة الاستماع في المحكمة.

بيد أن القاتل المحترف استأجر رجلا آخر للقيام بهذه المهمة، وعرض عليه دفع 141 ألف دولار، واستأجر هذا الرجل قاتلا ثالثا، والذي استأجر بدوره قاتلا رابعا، فاستأجر الأخير قاتلا محترفا خامسا بمبلغ أقل.

وفسدت الخطة عندما التقى القاتل المحترف الأخير مع رجل الأعمال وي في مقهى واقترح عليه تزوير عملية الاغتيال.

وأدانت المحكمة في ناننينغ، بمقاطعة قوانغشتي، بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات، جميع الرجال الستة، وهم القتلة المحترفون الخمسة وتان، بمحاولة ارتكاب جريمة القتل.

ماذا حدث؟

قالت محكمة الشعب المتوسطة في نانجينغ على موقعها على الإنترنت إن قضية القتلة بالتعاقد من الباطن تعود إلى نزاع مهني في عام 2013، عندما رفع وي دعوى قضائية ضد شركة تان.

وخوفا من خسارة أموال أثناء نزاع قضائي قد يمتد فترة طويلة في المحكمة، اتصل تان بالقاتل المحترف شي قوان غان وعرض عليه ما يعادل 282 ألف دولار مقابل قتل وي.

وقبل شي المهمة لكنه بعد فترة قصيرة طلب من قاتل آخر، مو تيان شيانغ، قتل وي بدلا منه، وعرض عليه ما يعادل 141 ألف دولار، وبعد قبول موم، تفاوض شي من جديد مع تان على دفع ما يعادل 141 ألف دولار أخرى بعد تنفيذ القتل. © Nanning Intermediate People's Court

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لكن مو اتصل بدوره بشخص آخر هو يانغ قوانغ شينغ، الذي وافق على تنفيذ عملية القتل مقابل عربون مقدم قيمته 270 ألف يوان صيني ودفع 500 ألف يوان صيني أخرى بعد ذلك.

ثم عرض يانغ كانغ شينغ على قاتل آخر يدعى يانغ قوانغ شينغ 200 ألف يوان لاغتيال وي، مع مكافأة قدرها 500 ألف يوان بعد الانتهاء من تنفيذ العملية.

ووصلت السلسلة أخيرا إلى عرض قدمه يانغ قوانغ شينغ لقاتل خامس هو لينغ شيان سي قيمته 100 ألف يوان لقتل وي.

وبدلا من تنفيذ عملية القتل، التقى لينغ مع وي في مقهى، وأخبره أن هناك خطرا عليه واقترح عليه خطة، وهي تزوير عملية القتل فيما بينهما.

ووافق وي على تصويره، وهو مكمم ومقيد، حتى يمكن للينغ أن يطلع يانغ قوانغ شينغ على الصورة قبل إبلاغ الشرطة بشأن الحادث في وقت لاحق.

وأُحيلت القضية في البداية إلى المحاكمة في عام 2016، لكن صدر حكم بتبرئة المتهمين الستة بسبب عدم توافر الأدلة الكافية، وطعن الادعاء على قرار المحكمة، واستمرت المحاكمة الثانية ثلاث سنوات.

وحُكم على تان، الذي استأجر القاتل المحترف الأساسي، بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حكم على شي، أول قاتل محترف في السلسة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر.

وحُكم على يانغ كانغ شينغ ويانغ قوانغ شينغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر لكل منهما، وحُكم على مو بالسجن ثلاث سنوات، وحُكم على لينغ بالسجن لمدة سبعة أشهر.