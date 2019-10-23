شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تنتقد وضع مستشفى 6 أكتوبر المركزى: لا يصلح ويجب تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الوفد البرلمانى للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على تهالك أجهزة مستشفى 6 أكتوبر المركزى وتعطل عمل وحدة الرعاية المركزة، بقوله: "لا يصلح إطلاق مسمى مستشفى عليه"، ووجهوا انتقادات حادة لوضع المستشفى معتبرين أنه لا يصلح لاستقبال المرضي.

ورصد النواب، خلال زيارتهم التفقدية، الضعف الشديد فى إجراءات مكافحة العدوى، وتهالك الأجهزة المستخدمة وضعف إمكانياتها، وتعطل غرفة العناية المركزية منذ أكثر من شهرين بسبب وجود رشح فى حوائط الغرفة، إلا أن إجراءات التطوير توقفت تماما.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن دائرة أكتوبر، أن مستشفى أكتوبر المركزى لا يصلح على الإطلاق أن يكون مستشفى، ولولا أنه لا يوجد مستشفى أخرى، كان يجب غلقها، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المطلوبة لتطوير المستشفى وبناء المبنى الإضافى، متوفر ولكن البيروقراطية الشديدة أوقفت البدء فى عملية التطوير.

بدوره، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس أن المستشفى أنشأت فى الثمنينات كمركز طبى، لكنها تستقبل فى الوقت الحالى حوالى 2500 حالة يوميًا لاسيما مع زيادة السكان بالمدينة، متابعًا : " وللأسف تعانى من الإهمال الشديد، فلا يوجد جهاز للأشعة حتى أن هناك بعض التخصصات الطبية غير متوفرة".

وأضاف سمير، أن فى ضوء ذلك الإهمال الذى تعانية المستشفى أخدت جمعية مستثمرى المدينة على عاتقها مبادرة جمع المستثمرين لتطوير المستشفى على نفقتهم الشخصية، متابعًا: "بعضهم يتحدث عن تركيب أجهزة إشاعة وغسيل كلوى وتجهيز غرف العمليات والرعاية المركزة، وتشغيل خطين كهرباء".

وتابع سمير: "هؤلاء المستثمرين لديهم استعداد كامل للقيام بتجهيز المستشفى، فلماذا إذن طول أمد الإجراءات" قائلًا : اللى جاى يتبرع مش هيقعد بنتظرنى لغايه ما اخلص إجراءاتى، وهناك أطفال وأهالى بحاجة للرعاية".

واستطرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قائلًا: "عايزين نشتغل بخطة واضحة بما لا يخالف الاجراءات الصحيحة المكملة للقوانين، وأيضا بما لا يضر المرضى ".

فيما قال النائب أحمد العرجاوى ساخرا :"من الخطأ أطلاق اسم مستشفى على هذا المبنى، ولا يصلح على الإطلاق لاستقبال المرضى، والأجهزة قديمة جدا".

من جانبها حملت النائبة إلهام المنشاوى، عضو اللجنة، وزيرة الصحة مسؤولية سوء أحوال مستشفى أكتوبر المركزي؛ قائلة: "مش شايفة أى حاجة تقول أن اللى إحنا فيها دى مستشفى، وزيرة الصحة بتقولنا هاتوا فلوس.. طيب ما المستثمرين جاهزين بفلوس تطوير المستشفى، فين المشكلة، وربنا هيحاسبنا على اللى بيحصل ومش هينفع نسكت "

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فيما قال محمد خميس، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، أن الجمعية على الاستعداد لدعم تحويل المستشفى لنموذجى، لخدمة الأهالى هناك: "أكتوبر مش كلها كمبوندات وقرى سياحية، فهناك 3000 مريض يترددون عليها يوميا".

فيما قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال الزيارة الميدانية للجنة الصحة، أن مستشفى أكتوبر المركزى ليست مستشفى وإنما مركز طبى تحول لمستشفى، وبالتالى غير مؤهلة كمساحة أو حالة إنشائية ولا حتى على مستوى الامكانيات والأجهزة، مشيرة أن التبرع لتطوير المستشفى يستلزم موافقة وزارة الصحة.

وفى النهاية قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستتابع اجراءات تطوير المستشفى وحل المشاكل الموجودة بها:" يهمنا مصلحة المواطن والرسالة وصلت".

ويضم الوفد البرلمانى - برئاسة الدكتور محمد العمارى، كلًا من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، والدكتور عبد العزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوى، النائب احمد الفرشوطى والعمدة فيصل عبد الرحمن، وانضم اليهم النائب أحمد سمير نائب أكتوبر ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.

ومن المتوقع، أن تشمل الجولة التفقدية التى تنظمها اللجنة البرلمانية اليوم الأربعاء، عددا من المستشفيات الحكومية بمدينة السادس من أكتوبر وزايد بمحافظة الجيرة، بالإضافة إلى مبنى التأمين الصحي.