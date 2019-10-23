توصية برلمانية بدعم مراكز شباب "نبروه" بصالات جيم وألعاب أطفال وأدوات رياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراحان برغبة مقدمان من النائب بسام فليفل، الاقتراحان الأول بشأن شراء قطعة أرض بجوار مركز شباب قرية دميره مركز طلخا – محافظة الدقهلية لإقامة ملعب قانونيا عليها، والثانى بشأن دعم جميع مراكز شباب مركز نبروه - محافظة الدقهلية بصالات جيم وألعاب أطفال وأدوات رياضية. وأكد النائب بسام فليفل، أن قطعة الأرض المذكورة بالطلب الأول ملك هيئة الإصلاح الزراعى، لافتا إلى أن مركز شباب قرية دميره بمركز طلخا فى أشد الاحتياج إليها من أجل إقامة ملاعب لممارسة الشباب نشاطهم عليها. Advertisements وأضاف أن تلك الأرض سيُقام عليها ملعب قانونى لخدمة شباب المنطقة بأكملها، وأوصت اللجنة بالموافقة على شراء الأرض واستبدالها مع سرعة إنشاء المعب القانونى عليها لخدمة الشباب. كما وافقت اللجنة على دعم مراكز الشباب بمركز تبروه بمحافظة الدقهلية وإمداد كافة مراكز الشباب بالمركز بالأداوات والملابس الرياضية والمهمات وألعاب الأطفال وكل ما يخص صالات الجيم وشاشات عرض وبرادات للمياه.

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