شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تتفقد زايد التخصصى والمركزى وتبحث تذليل العقبات أمام التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم الأربعاء، مستشفى زايد المركزى، ومستشفي زايد التخصصى، فى إطار زيارتها البرلمانية لتفقد عدد من مستشفيات مدينة 6 أكتوبر وزايد بمحافظة الجيزة.

وحرصت اللجنة خلال زيارتها الاستماع إلى كافة المشاكل التى تواجه مستشفى زايد المركزى، وفى هذا الصدد قال مدير المستشفى الدكتور مدحت عبد المقصود، إن رغم توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتخصيص أرض لاستكمال المبانى والتطويرات، وهناك متبرعين لتحمل النفقات الأ أن الإدارة الهندسية بوزارة الصحة لم تعتمد الرسومات، الأمر الذى وعدت اللجنة ببحثه.

ويضم الوفد البرلمانى - برئاسة الدكتور محمد العمارى، كلاً من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، والدكتور عبد العزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوى، النائب أحمد الفرشوطى والعمدة فيصل عبد الرحمن، وانضم إليهم النائب أحمد سمير نائب أكتوبر ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى حضور ممثلى جمعية مستثمرى 6 أكتوبر.

وشملت الجولة التفقدية التى تنظمها اللجنة البرلمانية اليوم الأربعاء، عدد من المستشفيات الحكومية بمدينة السادس من أكتوبر وزايد بمحافظة الجيرة، بالإضافة إلى مبنى التأمين الصحى.

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